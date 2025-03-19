Некоторые цветы обманывают пчел, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что честность цветков по отношению к опылителям частично определяется генетикой и может передаваться из поколения в поколение. Исследователи обнаружили, что пчелы предпочитают более «честные» цветы с высоким содержанием сахара в нектаре, что способствует увеличению производства семян у растений. Работа опубликована в журнале New Phytologist (NP).

Обычно цветы привлекают насекомых и животных, которые помогают им опыляться, своими яркими лепестками и сладким ароматом, а в награду предлагают нектар. Однако некоторые цветы могут обманывать опылителей, привлекая их, но не давая ничего полезного взамен.

В ходе исследования ученые изучили мексиканское растение Turnera velutina из семейства Пассифлоровые, анализируя генетически различные клоны. Они обнаружили, что честность цветков по отношению к опылителям — в том числе количество сахара в нектаре — действительно передается по наследству.

Пчелы показали способность различать генетические типы цветов на основе их размера и содержания сахара в нектаре. Они чаще посещали цветы с более высоким уровнем сахара, что повышало вероятность успешного опыления и увеличивало производство семян у растений.

«Интересно, что большинство генетических вариантов демонстрируют определенную степень нечестности», — сказал ведущий автор исследования доктор Серхио Рамос из Цюрихского университета в Швейцарии. — «Это означает, что среди растений может быть больше обманщиков, чем честных, несмотря на давление со стороны опылителей».

Такой парадокс предполагает, что в природе действуют сложные эволюционные механизмы, поддерживающие нечестность среди растений. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно факторы влияют на этот процесс.

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