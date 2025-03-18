Ученые открыли пять новых видов грибов

Международная команда ученых обнаружила пять ранее неизвестных видов грибов рода Piloderma, включая один из самых широко распространенных видов в Северной Европе и один редкий вид, встречающийся только в старовозрастных лесах — естественных лесах, которые не подвергались значительному вмешательству человека в течение сотен лет. Эти открытия указывают на то, что разнообразие в этом роде гораздо выше, чем считалось ранее, и что некоторые его виды находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки старых лесов. Работа опубликована в журнале Fungal Biology.

Многие виды Piloderma являются одними из самых распространенных грибов в Швеции. Они образуют микоризу — симбиотическую связь с деревьями, в которой помогают своим хозяевам получать воду и питательные вещества в обмен на сахара. Это делает их ключевыми элементами в функционировании и росте лесных экосистем.

Исследователи изучали образцы грибов, собранные в Швеции, Норвегии, Финляндии и Литве, а также анализировали коллекции из предыдущих научных проектов. Потенциальные новые виды сравнивались с уже известными видами с помощью ДНК-секвенирования.

«Вид считается новым, если ДНК-анализ показывает, что он биологически отличается от существующих видов», — объяснил ведущий автор исследования Стен Свантессон. — «Мы также использовали данные из международных генетических баз, чтобы получить дополнительную информацию о географическом распространении и экологии новых видов».

Один из новых видов получил название Piloderma fugax. Этот гриб оказался редким и был найден в окрестностях Гелливары в Швеции и в Тренделаге в Норвегии. Его экология отличается от других видов рода, так как он растет исключительно в старовозрастных лесах. Из-за своих небольших размеров и скрытого образа жизни гриб получил название fugax, что в переводе с латыни означает «скрытый» или «мимолетный».

Также был обнаружен Piloderma luminosum — один из самых распространенных видов, легко узнаваемый по ярко-желтым или оранжевым плодовым телам, которые кажутся светящимися. Этот гриб был выделен из ранее известного комплекса видов, включающего Piloderma byssinum.

«Теперь, когда мы их разделили на отдельные виды, можно исследовать, чем именно они различаются — возможно, они адаптировались к разным экологическим нишам», — отметил Свантессон.

Ранее ученые создали робоводоросли для целевой доставки лекарств.