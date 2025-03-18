Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые открыли пять новых видов грибов

Fungal Biology: открыты пять новых видов грибов рода Piloderma
close
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых обнаружила пять ранее неизвестных видов грибов рода Piloderma, включая один из самых широко распространенных видов в Северной Европе и один редкий вид, встречающийся только в старовозрастных лесах — естественных лесах, которые не подвергались значительному вмешательству человека в течение сотен лет. Эти открытия указывают на то, что разнообразие в этом роде гораздо выше, чем считалось ранее, и что некоторые его виды находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки старых лесов. Работа опубликована в журнале Fungal Biology.

Многие виды Piloderma являются одними из самых распространенных грибов в Швеции. Они образуют микоризу — симбиотическую связь с деревьями, в которой помогают своим хозяевам получать воду и питательные вещества в обмен на сахара. Это делает их ключевыми элементами в функционировании и росте лесных экосистем.

Исследователи изучали образцы грибов, собранные в Швеции, Норвегии, Финляндии и Литве, а также анализировали коллекции из предыдущих научных проектов. Потенциальные новые виды сравнивались с уже известными видами с помощью ДНК-секвенирования.

«Вид считается новым, если ДНК-анализ показывает, что он биологически отличается от существующих видов», — объяснил ведущий автор исследования Стен Свантессон. — «Мы также использовали данные из международных генетических баз, чтобы получить дополнительную информацию о географическом распространении и экологии новых видов».

Один из новых видов получил название Piloderma fugax. Этот гриб оказался редким и был найден в окрестностях Гелливары в Швеции и в Тренделаге в Норвегии. Его экология отличается от других видов рода, так как он растет исключительно в старовозрастных лесах. Из-за своих небольших размеров и скрытого образа жизни гриб получил название fugax, что в переводе с латыни означает «скрытый» или «мимолетный».

Также был обнаружен Piloderma luminosum — один из самых распространенных видов, легко узнаваемый по ярко-желтым или оранжевым плодовым телам, которые кажутся светящимися. Этот гриб был выделен из ранее известного комплекса видов, включающего Piloderma byssinum.

«Теперь, когда мы их разделили на отдельные виды, можно исследовать, чем именно они различаются — возможно, они адаптировались к разным экологическим нишам», — отметил Свантессон.

Ранее ученые создали робоводоросли для целевой доставки лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами