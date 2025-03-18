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Названа неожиданная польза куркумы для лечения инфекций

Microbiology Spectrum: куркумин усиливает действие антибиотиков
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Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун обнаружили, что добавление куркумина — активного компонента куркумы — повышает эффективность антибиотика бедаквилина в лечении инфекций, вызванных Mycobacterium abscessus. Это открытие может стать прорывом в терапии устойчивых к антибиотикам заболеваний. Работа опубликована в журнале Microbiology Spectrum.

Mycobacterium abscessus — это быстрорастущие патогенные микобактерии, вызывающие инфекции легких и кожи. Наибольшему риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими респираторными заболеваниями. Из-за природной устойчивости к большинству антибиотиков лечение инфекции занимает более года и включает комбинацию препаратов. Однако даже после длительного лечения только около половины пациентов полностью выздоравливают.

Бедаквилин, применяемый для лечения туберкулеза, показывает некоторую эффективность в борьбе с M. abscessus, но не всегда позволяет полностью избавиться от инфекции. Ученые искали способ повысить результативность этого антибиотика и обратились к куркумину — природному веществу, давно используемому в традиционной азиатской медицине для лечения различных заболеваний.

В лабораторных экспериментах бедаквилин сначала подавлял рост M. abscessus, но через две недели бактерии снова начинали размножаться. Однако при добавлении куркумина рост бактерий был полностью подавлен, что свидетельствует о способности куркумина нарушать устойчивость микробов к антибиотикам.

В исследованиях на мышах комбинация бедаквилина и куркумина показала более высокую эффективность в подавлении инфекции, чем каждый компонент отдельно. Этот эффект наблюдался как у здоровых мышей, так и у животных с ослабленной иммунной системой.

«Сочетание антибиотика и куркумина демонстрирует усиление антибактериальной активности и улучшение процесса устранения инфекции», — отметил доктор Чжэ Ван, руководитель исследования.

Ученые планируют изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе комбинированной терапии, а также проверить ее эффективность против других устойчивых штаммов микобактерий. Проводится оценка безопасности препарата, чтобы подготовить почву для клинических испытаний и разработки новых методов лечения.

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