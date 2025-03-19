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Названы продукты, снижающие риск появления шума в ушах

BMJ Open: фрукты, клетчатка и кофе снижают риск появления шума в ушах
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Depositphotos

Потребление фруктов, кофеина, пищевых волокон и молочных продуктов может снизить риск развития тиннитуса — беспричинного звона или шума в ушах. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal) Open.

Чтобы оценить роль диеты в сохранении здоровья слуха, ученые проанализировали восемь ранее опубликованных исследований на соответствующую тему. Всего в них приняли участие 301 533 человека. Особое внимание уделялось количеству потребляемых углеводов, кофеина, яиц, фруктов, клетчатки, жиров, мяса, белка, сахара, рыбы, овощей и молочных продуктов.

Результаты показали, что частота возникновения шума в ушах при употреблении фруктов снижается на 35%, а при употреблении клетчатки (полезных растительных волокон) — на 9%. Также защитное действие оказывают молочные продукты (снижение риска тиннитуса на 17%) и кофеин (10%).

Ученые пока не могут найти точные причины такой взаимосвязи. Они предполагают, что здоровая диета укрепляет кровеносные сосуды и нервные волокна (в том числе ушные), а также оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Ранее был назван самый правильный метод чистки ушей.

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