Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предложили новый способ ликвидации Большого мусорного пятна в Тихом океане

OceanSci: скопления мусора в океанах можно устранить за счет природных течений
close
Depositphotos

Немецкие ученые из Гамбургского университета совместно с американскими коллегами из Института планетарных наук разработали передовой метод борьбы с мусором в океане, используя естественные течения. Их работа может значительно снизить затраты на очистку таких зон, как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Исследование опубликовано в научном журнале Ocean Science (OceanSci).

Большое мусорное пятно — огромное скопление пластикового мусора и других отходов в северной части Тихого океана. Оно находится между Гавайями и Калифорнией и является одним из самых известных примеров загрязнения океана. Пятно занимает площадь, сравнимую с размером штата Техас. По некоторым оценкам, его размеры составляют от 700 тыс. до 1,6 млн квадратных километров.

Специалисты проанализировали более 20 лет спутниковых данных и информации от плавучих датчиков, чтобы выявить области, где течения собирают дрейфующие объекты. Эти зоны, названные TRAP (Transient Attracting Profiles), образуются при взаимодействии вихрей и могут сохраняться до шести дней.

«Вместо того чтобы тратить топливо на перемещение сетей, мы можем использовать течения, чтобы мусор сам собирался в определенных местах», — объяснил Родриго Дюран, соавтор исследования.

Наиболее эффективные TRAP образуются при объединении четырех вихрей в определенной конфигурации. Такие структуры стабильны и могут собирать мусор на площади около 100 километров.

Метод может быть полезен не только для очистки океана, но и для поисково-спасательных операций, отслеживания потерянных грузов и даже мониторинга атмосферных явлений, таких как вулканический пепел или дым от лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, как пластиковый мусор расползается по дну океана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами