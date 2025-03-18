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Создан прорывной материал для создания флешек будущего с новым типом памяти

В МФТИ создали прорывной материал для памяти флешек будущего

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Ahmadiliandy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые МФТИ придумали, как улучшить материал для создания флешек нового поколения. Открытие предполагает использование для памяти флешек сегнетоэлектриков — особых материалов, которые могут менять электрическую поляризацию под воздействием внешнего электрического поля. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Сегнетоэлектрические пленки оксида гафния являются основой запоминающих устройств нового поколения, которые придут на смену флешкам. Такая память гораздо быстрее памяти обычных флеш-карт и имеет значительно больший срок службы, когда речь идет о количестве возможных циклов записи и перезаписи информации. Однако у нее есть некоторые недостатки, которые необходимо устранить перед массовым внедрением. Например, при многократной перезаписи информации изменяется так называемое «окно памяти» — диапазон значений, при которых устройства могут корректно различать и хранить данные.

Это связано с изменением остаточной поляризации пленки: она изначально довольно мала, но при многократных переключениях постепенно увеличивается. Ученые называют такое явление «пробуждением» сегнетоэлектрика. Его физическая природа до сих пор не была ясна.

«Оказалось, что пробуждение поляризации связано с изменением структуры пленок оксида гафния. Причина этих изменений в структуре заключается в механическом напряжении, возникающем во время обработки пленки при температуре около 500°C, когда аморфная пленка переходит в кристаллическое состояние. Решетка «поворачивается», чтобы снизить это напряжение, что приводит к увеличению поляризации и, соответственно, к расширению окна памяти», — рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией перспективных концепций хранения данных МФТИ Анастасия Чуприк.

Результаты исследования указывают, что для придания пленке оксида гафния большей поляризации нужно уменьшить в ней механическое напряжение. Для получения более полной информации о влиянии условий изготовления ячейки памяти на стабильность окна памяти ученые планируют исследовать влияние конкретных условий на структурную перестройку.

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