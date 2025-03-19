Названы пять веществ, которые помогают бороться с акне

В борьбе с акне эффективны пять компонентов, которые нужно искать в составах кремов. Это бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«Бензоилпероксид является активным антибактериальным агентом. Этим в первую очередь и обусловлено его применение. Сам по себе бензоилпероксид в небольших концентрациях не представляет особой опасности при нанесении на кожу. Исключение составляют только случаи индивидуальной повышенной чувствительности к этому веществу, тогда применение средств с бензоилпероксидом может вызвать аллергические реакции и раздражение кожных покровов. Чрезмерное применение средств с бензоилпероксидом также может приводить к сухости и раздражению кожи, поэтому важно использовать его с осторожностью и в правильных дозировках», — отметил врач.

Кроме средств, содержащих бензоилпероксид, для лечения и профилактики акне применяются и другие средства в зависимости от чувствительности кожи, индивидуальных особенностей потребителей и других условий. У каждого средства есть свои достоинства, но также и свои побочные эффекты.

«Среди наиболее часто применяемых активных ингредиентов таких средств можно выделить следующие. Салициловая кислота проникает в поры и очищает их от жира и мертвых клеток кожи. Обычно она менее раздражает кожу, чем бензоилпероксид. Азелаиновая кислота обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также помогает выравнивать тон кожи. Ретиноиды помогают регулировать обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева обладает естественными антисептическими свойствами, оно более мягкое и часто используется в натуральных средствах для ухода за кожей», — заключил врач.

При использовании любых медицинских и косметических средств для кожи необходимо следовать указаниям инструкции по применению, обращать внимание на индивидуальную реакцию кожи после применения. Подобрать подходящее и безопасное средство поможет врач.

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