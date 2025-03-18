Антиаритмические препараты могут спровоцировать депрессию, считает врач

Антиаритмические препараты могут вызвать депрессию, рассказала «Газете.Ru» психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева.

Медикаментозная или лекарственно-индуцированная депрессия возникает как побочный эффект на фоне приема определенных лекарственных препаратов.

«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году. Тогда было проведено исследование: среди 89 пациентов, которые принимали пропранолол, почти каждый третий (27 человек) начал страдать депрессией, а двое совершили суицид. После этого появилась теория о связи высокой липофильности (чем выше липофильность, — способность растворяться в жирах, тем легче вещество проникает через клеточную мембрану) антиаритмических препаратов и их лучшего проникновения через гематоэнцефалический барьер в головном мозге, который поддерживает гомеостаз нашей центральной нервной системы», — объяснила врач.

По словам врача, имеет место косвенная связь бета-адреноблокаторов и депрессии из-за побочных эффектов бета-адреноблокаторов. Среди них чувство слабости, повышенная утомляемость, ночные кошмары.

«Кстати, для водорастворимых бета-адреноблокаторов все эти неприятные симптомы менее характерны, так как они хуже проникают через гематоэнцефалический барьер. В своей практике я не встречала примеров, когда на фоне приема антиаритмических препаратов возникала депрессия. Наоборот, у моих пациентов наблюдался положительный эффект приема бета-блокаторов при депрессиях или тревожных расстройствах. Препараты помогали купировать тахикардию и это способствовало улучшению самочувствия», — добавила врач.

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