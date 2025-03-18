Ученые раскрыли тайну редчайших красных молний над Гималаями

Ученые из Китайского университета науки и технологий под руководством профессора изучили редкое атмосферное явление — яркие электрические разряды красного цвета, возникающие над Гималаями во время гроз. Специалисты раскрыли механизмы этих молний, называемых «красными спрайтами». Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

Команда разработала инновационный метод синхронизации времени, используя траектории спутников и анализ звездного поля. Это позволило им точно связать спрайты с их «родительскими» молниями.

Анализ показал, что молнии возникли в мощной мезомасштабной конвективной системе, простирающейся от равнины Ганга до Тибетского нагорья. Это событие стало рекордным по количеству спрайтов, зарегистрированных во время одной грозы в Южной Азии.

Кроме того, ученые впервые зафиксировали в Азии редкое зеленое свечение атмосферы, известное как «призрачные спрайты».

Исследование подчеркивает, что грозы в Гималаях могут генерировать сложные электрические разряды, влияющие на атмосферные процессы. Эти открытия важны для понимания физики атмосферы и ее взаимодействия с климатом.

Ранее ученые выяснили, как космические частицы вызывают молнии на Земле.