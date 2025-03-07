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Загадочные космические частицы вызывают молнии на Земле, выяснили ученые

JGR Atmospheres: вспышки молний связаны с космическими лучами
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Sean McAuliffe/Unsplash

Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории выяснили, что космические лучи играют ключевую роль в запуске молний. Работа опубликована в журнале JGR Atmospheres.

Используя уникальную 3D-технологию картирования радиочастотных сигналов, ученые заметили, что молния начинается с быстрого положительного разряда, за которым неожиданно следует еще более быстрый отрицательный.

Обычно молнии возникают из-за разделения положительных и отрицательных зарядов в облаках. Однако ученые обнаружили, что разряды следуют не только за электрическим полем грозы, но и отклоняются в сторону. Это навело исследователей на мысль, что в запуске молний участвует еще один фактор.

Таким фактором оказались космические лучи — высокоэнергетические частицы, попадающие в атмосферу Земли из космоса. Они порождают электроны и позитроны, которые дополнительно ионизируют воздух и создают пути для разрядов. Эти частицы движутся в разных направлениях под действием магнитного поля Земли и электрического поля грозы, что объясняет необычную ориентацию разрядов.

Исследование проводилось с помощью новейшей системы BIMAP-3D, разработанной в Лос-Аламосе. Она позволяет создавать 3D-карты молний и определять направление электрического разряда внутри облаков.

Открытие не только расширяет понимание природы молний, но и имеет значение для национальной безопасности. Дело в том, что молнии излучают сигналы, схожие с теми, которые возникают при ядерных взрывах. Исследования молний помогают совершенствовать системы мониторинга и различать природные явления и техногенные события.

Ранее ученые объединили квантовую физику и гравитацию с помощью атомных часов.

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