Первобытные европейцы переплыли Средиземное море, узнали ученые

Nature: охотники-собиратели из Европы достигли Северной Африки 8500 лет назад

Международная группа ученых из США, Австрии, Туниса, Алжира и других стран пришли к выводу, что древние охотники-собиратели из Европы пересекли Средиземное море и добрались до Северной Африки около 8500 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда проанализировала древнюю ДНК, извлеченную из останков людей каменного века, найденных в восточном регионе Магриба (Тунис и северо-восточный Алжир). Один из образцов, обнаруженный на стоянке Джебба в Тунисе, показал, что около 6% ДНК этого человека происходило от европейских охотников-собирателей.

«Это первое четкое генетическое доказательство контакта между европейскими и североафриканскими популяциями в каменном веке», — заявил соавтор исследования Рон Пинхаси, эволюционный антрополог из Венского университета.

Ранее гипотезы о таких контактах основывались на морфологическом анализе скелетов, но теперь они подтверждены генетическими данными. Это открытие указывает на то, что древние люди могли пересекать Средиземное море на лодках, возможно, используя деревянные каноэ.

Исследователи также обнаружили следы вулканического стекла (обсидиана) с острова Пантеллерия, что свидетельствует о возможных остановках на островах во время путешествий.

Интересно, что в восточном Магрибе было найдено очень мало следов европейских земледельческих предков — всего около 20%. Это говорит о том, что регион оставался генетически и культурно изолированным в течение длительного времени.

Сельское хозяйство здесь стало распространяться только после 1000 года до н.э., в отличие от западного Магриба, где влияние европейских земледельцев было значительно сильнее.

Ранее ученые выяснили, что древние европейцы были темнокожими и темноволосыми вплоть до 3000 лет назад.