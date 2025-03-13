Европа была населена темнокожими брюнетами вплоть до железного века, выяснили ученые

bioRxiv: светлые кожа, глаза и волосы стали доминировать в Европе 3000 лет назад

Международная группа ученых под руководством итальянских специалистов из Университета Феррары сделала неожиданное открытие, обнаружив, что предки европейцев имели темную кожу, глаза и волосы. Светлая пигментация начала преобладать лишь в железном веке около 3000 лет назад. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов bioRxiv.

Команда проанализировала 348 образцов древней ДНК из 34 стран Западной Европы и Азии. Для оценки пигментации использовали систему HIrisPlex-S, которая предсказывает цвет кожи, волос и глаз на основе генетических данных.

Люди прибыли в европейский регион примерно 50000–60000 лет назад и на протяжении последующих тысячелетий внешне почти не отличались от своих африканских предков. Отвечающие за светлые черты гены начали появляться около 14 тыс. лет назад, но долгое время оставались редкими.

Европейцы стали светлеть по эволюционным причинам — более бледная кожа давала преимущества в условиях слабого солнечного света Европы, способствуя синтезу витамина D, необходимого для здоровья костей и мышц.

В то же время появление голубых или зеленых глаз, вероятно, не имело эволюционных преимуществ и могло быть связано со случайностью или половым отбором.

Ранее ученые нашли древнейшие останки человека в Западной Европе.