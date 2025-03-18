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Ученые выяснили, какие кошки могут работать животными-терапевтами

Animals: общительные и спокойные кошки эффективно избавляют людей от стресса
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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Вашингтон совместно с бельгийскими коллегами обнаружили, что некоторые кошки могут успешно работать в качестве животных-терапевтов для снятия стресса и обеспечения эмоциональной поддержки людям. До недавнего времени эта ниша была занята преимущественно собаками. Исследование опубликовано в научном журнале Animals.

Специалисты опросили сотни владельцев кошек в Бельгии, используя стандартизированную оценку поведения, и обнаружили, что коты-терапевты более общительны, терпимы к прикосновениям и активнее ищут внимания, чем их сородичи.

«Существует мнение, что кошки не подходят для такой работы, но наше исследование показывает, что некоторые из них могут преуспеть в этой роли. Кошки-терапевты демонстрируют те же качества, что и собаки: например, готовность взаимодействовать с людьми», — отметила соавтор исследования, профессор Патрисия Пендри.

Хотя собаки остаются основными участниками программ терапии с помощью животных, включение кошек может сделать терапию более доступной для тех, кто предпочитает спокойное общение.

Пендри отметила, что, хотя некоторые породы кошек, такие как рэгдолл или мейн-кун, могут считаться более общительными, исследование не изучало различия в поведении в зависимости от породы. Фактически, исследование изучало только индивидуальные различия в поведенческих чертах внутри групп кошек, а не между видами или породами.

Однако Пендри подчеркивает, что не все кошки подходят для этой роли. В отличие от собак, кошки-терапевты обычно не проходят специального обучения — их способности часто являются врожденными.

Исследование также показало, что терапевтические кошки более распространены в Европе, чем в США. В Бельгии они уже активно используются в программах помощи с участием животных, тогда как в Америке такие инициативы только начинают развиваться.

Ранее собаки-терапевты спасли студентов от депрессии и стресса.

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