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Собаки-терапевты спасли студентов от стресса и депрессии, выяснили ученые

Pets: пет-терапия эффективно поддержала психическое здоровье молодых людей
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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что регулярное общение студентов с терапевтическими собаками значительно снижают уровень стресса, тревоги и депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Pets.

В проекте задействовали 145 студентам первого курса, которые разлучились со своими питомцами из-за поступления в колледж. Участников разделили на две группы: одна посещала еженедельные сессии с собаками-терапевтами, а другая — контрольная — ждала своей очереди. Студенты могли свободно взаимодействовать с собаками в течение двух часов, поглаживая их, разговаривая или просто находясь рядом.

Результаты показали, что студенты, участвовавшие в программе, сообщили о значительном снижении уровня стресса, депрессии и тревоги по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них повысилось самосострадание, что связано с улучшением эмоциональной регуляции и общего благополучия.

«Регулярное взаимодействие с собаками-терапевтами имеет кумулятивный эффект. Это говорит о том, что университетам стоит предлагать долгосрочные программы, а не разовые мероприятия», — отметила соавтор исследования, аспирантка Алекса Карр.

В будущем ученые планируют изучить, оказывают ли подобные программы такое же положительное влияние на студентов, у которых никогда не было домашних животных. Это может помочь расширить понимание пользы терапии с участием животных для разных групп учащихся.

Ранее ученые выяснили, как уровень стресса хозяев влияет на настроение их собак.

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