Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа диета, которая продлевает жизнь при болезнях сердца

ACC: растительная диета снижает риск летального исхода при болезнях сердца
close
MarinaMos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центрального Южного университета (Китай) установили, что соблюдение здоровой растительной диеты снижает риск летального исхода от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Препринт исследования опубликован на сайте Американского колледжа кардиологии — Тhe American College of Cardiology (ACC).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 78 тысяч человек с кардиометаболическими нарушениями, которые ранее участвовали в крупных исследованиях в Великобритании, США и Китае.

Рацион каждого участника оценили по нескольким критериям. Большее количество полезных растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, зерновые, бобовые, чай и кофе, свидетельствовало о высоком качестве питания. Увеличение доли рафинированных злаков, картофеля, подслащенных сахаром напитков и продуктов животного происхождения квалифицировалось как нездоровая привычка.

Результаты показали, что более строгое соблюдение здоровой растительной диеты снижало риск летального исхода от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 17-23%. Такой эффект был выражен вне зависимости от пола, возраста, веса, наличия вредных привычек и уровня физической активности.

Отмечается, что с более низким риском преждевременной смерти было связано употребление полезных напитков — чая, кофе и обезжиренного молока. При этом цельное молоко и фруктовые соки не оказывали аналогичного действия.

Ранее была найдена связь между пороками сердца и раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами