Найдена связь между пороками сердца и раком

Ученые из Университета Сонгюнгван (Южная Корея) установили, что у детей с врожденными пороками сердца и их матерей значительно повышается риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В США врожденные пороки сердца (ВПС) являются одними из самых распространенных дефектов. Они могут варьироваться от менее серьезных аномалий до более опасных состояний, таких как отсутствие определенных сердечных камер или клапанов.

Ученые проанализировали данные более 3,5 миллиона живорождений, предоставленные информационной базой Корейской национальной службы медицинского страхования. Учитывались сведения обо всех младенцах, родившихся с 2005 по 2019 год. В течение 10 лет исследователи отслеживали случаи диагностики рака среди новорожденных и их матерей.

Результаты показали, что заболеваемость раком была на 66% выше у детей с врожденными пороками сердца по сравнению с ровесниками без таких патологий. Наиболее распространенными типами онкологических заболеваний стали лейкемия (21%) и неходжкинская лимфома (11%). Более того, у матерей, родивших детей с пороками сердца, вероятность развития рака в течение 10 лет также была на 17% выше.

Механизмы, лежащие в основе связи между врожденными пороками сердца и раком, пока не установлены. Предположительные объяснения включают генетическую предрасположенность или наличие общих для двух типов патологий мутаций.

Ранее было названо обследование сердца, которое нужно пройти в возрасте 70 лет.