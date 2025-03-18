Найден белок, помогающий остановить разрушение костной ткани

Ученые из мемориальной больницы Чжу Сяньи установили, что белок NKD2 помогает сохранять прочность костной ткани, регулируя баланс между различными типами ее клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Diseases.

Остеопороз, заболевание, при котором кости становятся хрупкими и повышается риск переломов, представляет собой серьезную проблему для здоровья. Это заболевание возникает из-за дисбаланса между образованием костной ткани остеобластами — клетками, которые формируют кость, и остеокластами, разрушающими ее.

Современные методы лечения остеопороза в основном направлены на замедление потери костной массы, но не способствуют эффективному формированию новой костной ткани. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые сосредоточились на поиске белков, которые могут стимулировать формирование костной ткани.

Эксперименты на мышах выявили белок NKD2, который может стать ключевой молекулярной мишенью для сохранения здоровья костей. NKD2 активируется при дифференцировке (разделении функций) мезенхимальных стволовых клеток костного мозга в остеобласты и адипоциты — жировые клетки. Активная работа NKD2 усиливает образование остеобластов, одновременно блокируя развитие адипоцитов.

Кроме того, NKD2 блокирует фактор RANKL, который способствует дифференцировке остеокластов, что приводит к замедлению разрушения костной ткани.

«Поняв, как NKD2 влияет на гомеостаз костей, мы сможем разработать более эффективные методы лечения остеопороза и других заболеваний», — отметил ведущий автор исследования, доктор Баоли Ван.

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