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Названы лучшие «немолочные» источники кальция

Daily Mail: сардины и базилик помогут сохранить кости прочными
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Shutterstock/Nadiia Loboda

Молочные продукты, богатые кальцием, защищают от рака кишечника и помогают сохранить кости прочными. Однако с этими задачами также хорошо справляются рыбные консервы, базилик, белый хлеб, сушеный инжир и апельсины. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский диетолог Найджел Денби.

Недавнее исследование британских ученых показало, что потребление дополнительных 300 мг кальция в день снижает риск развития рака кишечника на 17%. Это элемент также необходим для проведения нервных импульсов, укрепления костей и зубов, нормального сокращения миокарда и свертывания крови.

В Великобритании рекомендуемая суточная норма кальция для взрослых составляет 700 мг. Такое количество содержится примерно в трех стаканах коровьего молока объемом 200 мл. Тем не менее насытить организм кальцием можно и без молочных продуктов.

Около 49% суточной нормы кальция могут обеспечить 50 г консервированных сардин. Важным источником этого полезного вещества являются размягченные кости рыбы. В сардинах также содержится витамин D, который необходим для усвоения кальция.

Примерно 101 мг кальция можно получить из одной столовой ложки базилика. Эту приправу необходимо активно добавлять в готовые блюда и хранить вдали от тепла и света, чтобы сохранить полезные свойства. Также отмечается, что подходящим источником кальция выступает белый хлеб. Диетолог рекомендует обратить внимание на виды, дополнительно обогащенные железом и витаминами группы B.

Еще 8,5% суточной потребности в кальции можно закрыть с помощью одного апельсина весом в 60 г. Этот фрукт также обеспечит около 14% суточной нормы клетчатки и примерно 10% — фолиевой кислоты. 92 мг кальция усвоится из двух сушеных инжиров. Как и многие сухофрукты, инжир является концентрированным источником минералов, таких как калий и магний. Они важны для поддержания здоровья нервной системы и мышц.

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