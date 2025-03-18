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Застрявшие на МКС астронавты NASA вылетели на Землю

Застрявшие на МКС астронавты из США вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, застрявшие на Международной космической станции (МКС), вылетели на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA в социальной сети X.

Уточняется, что космический корабль SpaceX Crew-9, на борту которого находятся американские астронавты Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, а также российский космонавт Александр Горбунов, утром 18 марта успешно отстыковался от МКС. Таким образом, экипаж миссии начал возвращение на Землю.

Американские астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня прошлого года. Они должны были вернуться на Землю 14 июня, однако из-за утечек гелия и отказа четырех двигателей корабля Starliner миссия продлилась более полугода.

Осенью 2024 года сообщалось о значительном снижении веса Уильямс, что вызвало беспокойство у медиков. В NASA официально заявили, что здоровье астронавтов находится под контролем и не требует экстренного возвращения.

Космонавт Горбунов и астронавт Хейг отправились на орбиту в сентябре 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что Байдена не заботили судьбы застрявших на МКС астронавтов.

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