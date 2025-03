Ученые назвали самых отчаянных путешественников среди наземных животных

Американские биологи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Южной Флориды выяснили, что предки фиджийских игуан совершили невероятное путешествие протяженностью около 8000 километров из Северной Америки на острова Фиджи и Тонга. Это самое длинное известное трансокеанское расселение среди наземных позвоночных. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели генетический анализ, показавший, что фиджийские игуаны (род Brachylophus) оказались ближайшими родственниками североамериканских пустынных игуан (род Dipsosaurus). Их линии разделились около 34 млн лет назад, что совпадает со временем образования вулканических островов Фиджи.

Ученые считают, что около 34 млн лет назад игуаны преодолели Тихий океан на плавучих обломках деревьев. Эти импровизированные плоты могли обеспечить рептилий их пищей и защитой во время долгого путешествия. Устойчивость игуан к голоданию и обезвоживанию сделала их идеальными кандидатами для такого рискованного предприятия.

«Можно представить, как циклон валит деревья, на которых сидели игуаны или их яйца, а затем океанские течения уносят их к новым берегам», — объяснил ведущий автор исследования Саймон Скарпетта, доцент Университета Южной Флориды.

Прежде ученые предполагали, что фиджийские игуаны могли происходить из Южной Америки или быть частью более древней линии, распространенной вокруг Тихого океана. Однако генетический анализ, проведенный Скарпеттой и его коллегами, исключил эти гипотезы, подтвердив связь с североамериканскими пустынными игуанами.

Биологи добавили, что фиджийские игуаны — единственные представители семейства игуан в западной части Тихого океана, что делает их уникальным примером расселения.

