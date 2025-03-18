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Ученые нашли центр агрессивного поведения в головном мозге

Nature: заднебоковая миндалина в мозге управляет переходом к агрессии
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Depositphotos

Американские ученые из Медицинской школы Айкана при Маунт-Синай выявили ключевую область мозга, отвечающую за агрессивное поведение у самцов мышей. Эта область, известная как заднебоковая кортикальная миндалина (COApl), играет центральную роль в переходе от социального взаимодействия к агрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты использовали передовые методы визуализации, чтобы сделать мозг мышей прозрачным и отследить активность нейронов на клеточном уровне. Они сосредоточились на поведении самцов мышей в тесте «резидент-нарушитель», который используется для изучения агрессии.

Анализ показал, что COApl активируется, когда самцы мышей обнаруживают запахи других самцов и проявляют агрессивное поведение. Снижение активности COApl уменьшает агрессию и способствует более дружелюбным взаимодействиям.

Также выяснилось, что COApl взаимодействует с такими областями, как вентромедиальный гипоталамус и центральная миндалина, которые также участвуют в регуляции агрессии.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как COApl взаимодействует с другими областями мозга, участвующими в регуляции агрессии. Они также хотят выяснить, какие именно нейронные цепи и механизмы лежат в основе этого поведения.

«Мы рассматриваем эту работу как первый шаг к пониманию сложной сети областей мозга, управляющих агрессией», — отметил ведущий автор исследования Антонио Обри.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, снижающую агрессию почти на треть.

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