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ИИ за два дня решил задачу, над которой 10 лет работали ученые

bioRxiv: ИИ за два дня разгадал секрет работы супербактерий
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Ученые из Имперского колледжа Лондона десять лет исследовали механизмы, благодаря которым один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Однако новый инструмент искусственного интеллекта от Google справился с этой задачей всего за два дня. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследования касались проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам — серьезной угрозы для здоровья людей по всему миру. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году от инфекций, вызванных такими супербактериями, ушли из жизни не менее 1,27 миллиона человек.

Чтобы понять, как супербактерии распространяют свою устойчивость, команда изучала индуцируемые фагами хромосомные острова, формирующие капсид (cf-PICIs) — вирусы, поражающие бактерии. Исследования подтвердили гипотезу ученых о том, что эти вирусы могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в бактериальные клетки.

Когда результаты были почти готовы к публикации, исследователи решили проверить, как быстро искусственный интеллект справится с решением их задачи. Используя инструмент ИИ от Google, они за два дня получили тот же результат, к которому шли десять лет.

Ученые признались, что были потрясены скоростью работы ИИ. Исследователи даже связались с Google, чтобы уточнить, не имел ли алгоритм доступа к их данным. Оказалось, что искусственный интеллект самостоятельно провел анализ доступной информации и предложил гипотезу.

Тиаго Диас да Коста, преподаватель бактериального патогенеза в Имперском колледже, отметил, что такие инструменты могут значительно ускорить научные открытия, помогая ученым преодолевать «тупиковые ситуации».

Ранее был назван новый «виновник» устойчивости бактерий к антибиотикам.

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