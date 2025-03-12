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Назван новый «виновник» устойчивости бактерий к антибиотикам

АЕМ: микропластик помогает бактериям развить устойчивость к лекарствам
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Unsplash

Ученые из Бостонского университета обнаружили, что бактерии, подвергшиеся воздействию микропластика, становятся устойчивыми к нескольким типам антибиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

По словам ученых, каждый год от инфекций, устойчивых к антибиотикам, уходят из жизни пять миллионов человек. В основном бактерии становятся устойчивыми из-за неправильного применения или чрезмерного использования лекарств. Однако исследователи утверждают, что важнейшую роль в этом процессе играет микросреда, в которой размножаются микроорганизмы.

В лабораторных экспериментах ученые исследовали, как бактерия Escherichia coli реагирует на нахождение в окружении микропластика. Результаты показали, что тогда бактерии прикреплялись к его поверхности, они образовывали биопленку — защитный слой, который препятствует проникновению антибиотиков и других веществ.

Исследование показало, что биопленки, образующиеся на микропластике, значительно прочнее и толще, чем на других материалах, таких как стекло. Они значительно снижали эффективность антибиотиков, мешая им достигать бактерий. Эксперименты с различными комбинациями антибиотиков и материалов подтвердили, что микропластик способствует более высокой устойчивости бактерий к лекарствам.

Ученые продолжат изучать механизмы, которые позволяют бактериям прочно закрепляться на пластике. Они предполагают, что способность пластика отталкивать воду и другие жидкости позволяет бактериям легко прикрепляться. Кроме того, со временем пластик начинает впитывать влагу. Это означает, что его поверхность может поглощать антибиотики до того, как они достигнут целевых бактерий.

Ранее ученые научились обезвреживать опасный природный яд с помощью микробов.

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