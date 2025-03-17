Вселенная могла возникнуть без Большого Взрыва, считают ученые

EPL: Вселенная и ее зеркальный двойник появились в ходе квантового процесса

Физик из Индийского технологического института Гандинагара Наман Кумар разработал альтернативную теорию происхождения Вселенной, согласно которой окружающий космос возник не из сингулярности (точки бесконечной плотности и температуры) в результате Большого Взрыва, а образовался благодаря плавному квантовому процессу. Одновременно с ним появилась и антивселенная, где время движется в обратном направлении. Исследование опубликовано в научном журнале Europhysics Letters (EPL).

Традиционные космологические модели, такие как теория Хартла–Хокинга или туннельный подход Виленкина, сталкиваются с проблемами при объяснении наблюдаемой плоскостности Вселенной и количества инфляционных e-складок (периода быстрого расширения). Новая модель предлагает решение этих проблем, используя квантовый потенциал вместо пространственной кривизны.

Согласно теории Кумара, процесс начинается с фазы, где время ведет себя как пространственное измерение (так называемый евклидов инстантон). Вселенная возникает с конечным размером, избегая бесконечных плотностей. Затем она плавно переходит из евклидовой фазы в лоренцеву (нашу привычную Вселенную) за счет квантового потенциала.

Такое объяснение позволяет избежать некоторых важных проблем классической модели. Например, в сингулярности плотность, температура и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Это означает, что известные нам законы физики, включая общую теорию относительности Эйнштейна, перестают работать. Бесконечности не имеют физического смысла и не могут быть описаны в рамках существующих теорий.

Хотя модель предлагает интригующие решения, она требует дальнейшей разработки. Наман Кумар планирует искать проверяемые предсказания, такие как специфические сигналы в космическом микроволновом фоне или крупномасштабной структуре Вселенной.

Ранее ученые предположили, что черные дыры могут выбрасывать из себя видоизмененные пространство и время.