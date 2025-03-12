Белые дыры внутри черных дыр могут «перезапускать время», считают ученые

Британские ученые из Шеффилдского университета предложили новую теорию, согласно которой в центрах черных дыр могут находиться белые дыры — области, где время и пространство начинаются заново. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, черные дыры — это области пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может их покинуть. В центре черной дыры находится сингулярность — точка, где материя сжимается до бесконечно малых размеров, а законы физики перестают работать.

В новом исследовании ученые предположили, что сингулярность может быть не концом, а началом новой фазы. Вместо того чтобы уничтожать все, что в нее попадает, черная дыра может трансформировать материю, энергию и время, создавая так называемую белую дыру — теоретический объект, который действует противоположно черной дыре, выбрасывая материю и энергию обратно во Вселенную.

«В квантовой механике время не может просто закончиться. Вместо этого оно переходит в новую фазу, где пространство и время продолжают существовать, но в иной форме», — объяснил соавтор научной работы, доктор Штеффен Гилен.

Исследователи использовали упрощенную модель черной дыры, известную как плоская черная дыра, чтобы продемонстрировать, как квантовые флуктуации могут заменять сингулярность областью, где время и пространство не заканчиваются, а трансформируются.

Одной из ключевых идей исследования является связь времени с темной энергией — загадочной силой, которая, как считается, отвечает за ускоренное расширение Вселенной.

Теория также предполагает, что наблюдатель, гипотетически проходящий через черную дыру, мог бы оказаться по другую сторону белой дыры. Хотя это звучит как научная фантастика, такие идеи открывают новые горизонты для изучения природы времени и пространства.

Исследование не только предлагает новые подходы к пониманию черных дыр, но и может помочь в согласовании двух фундаментальных теорий — общей теории относительности и квантовой механики. Это может стать важным шагом на пути к созданию единой теории, объясняющей все явления во Вселенной.

Ранее ученые описали, как в будущем люди смогут использовать энергию вращения черных дыр.