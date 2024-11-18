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Ученые раскрыли давнюю тайну магнетизма черных дыр

TAJL: черные дыры наследуют магнитные поля от родительских звезд

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NASA-Chandra X-ray Center

Американские астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке нашли источник магнитных полей черных дыр, решив давнюю загадку появления магнетизма у этих космических объектов. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Первоначально команда намеревалась смоделировать путь звезды от рождения до коллапса и образования черной дыры. С помощью своих симуляций ученые планировали изучить джеты (струи излучения и частиц) черной дыры, генерирующие гамма-всплески. Однако группа столкнулась с проблемой при моделировании магнитных полей гравитационной воронки.

Существовало несколько теорий, касающихся черных дыр и их магнетизма, но ни одна из них не могла объяснить мощность струй и гамма-всплесков.

Проблема с этим объяснением заключалась в том, что сильный магнетизм заставляет звезду терять вращение.

Без быстрого вращения новорожденная черная дыра не могла бы сформировать аккреционный диск — поток газа, плазмы, пыли и частиц вокруг черной дыры — и не обладала способностью производить наблюдаемые джеты и гамма-всплески.

Это означало, что существует какой-то неизвестный процесс, влияющий на свойства черных дыр.

Ученые предположили, что, возможно, предыдущие моделирования коллапса нейтронных звезд не давали полной картины.

Новые расчеты группы показали, что при коллапсе нейтронной звезды, прежде чем все ее магнитное поле будет поглощено вновь образованной черной дырой, диск нейтронной звезды наследуется черной дырой, а ее линии магнитного поля становятся фиксированными.

Астрофизики считают, что их открытие меняет представление о черных дырах и позволит улучшить понимание эволюции космоса.

Ранее ученые нашли черную дыру, пожирающую материю в 40 раз быстрее теоретически возможного предела скорости.

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