Найдены клетки, «запускающие» рак яичников

Ученые из Питтсбургского университета установили, что ослабление антиоксидантной защиты в клетках маточных труб может спровоцировать рак яичников из-за накопления повреждений ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Рак яичников — одно из самых опасных онкологических заболеваний у женщин. На ранних стадиях болезнь почти не проявляет себя, а существующие методы диагностики часто выявляют рак несвоевременно. Единственный способ профилактики для женщин с высоким риском — хирургическое удаление яичников.

Долгое время ученые считали, что этот вид рака начинается с мутации в клетках эпителия маточных труб. Клетки превращаются в предраковые образования, а затем — в злокачественные опухоли. Однако до сих пор было неизвестно, что именно запускает этот процесс.

Ученые решили найти клетки, способные повлиять на развитие опухоли. Они исследовали соединительную ткань маточных труб у здоровых женщин и обнаружили группу клеток, похожих на мезенхимальные стволовые клетки, помогающие организму восстанавливать ткани.

Найденные клетки вели себя так, словно уже подверглись влиянию злокачественных процессов, хотя у пациенток не было опухолей. Когда исследователи добавили эти клетки в лабораторные органоиды, полученные из здоровых тканей, нормальные эпителиальные клетки начали мутировать.

Ученые выяснили, что найденные клетки отличаются низким уровнем антиоксиданта АМФ-киназы. Из-за недостатка этого вещества в клетках накапливался белок WT1, повреждающий ДНК. Такие изменения создавали идеальную среду для развития рака. Кроме того, исследователи заметили, что «опасные» клетки чаще встречаются у женщин с мутациями в генах BRCA и у пожилых пациенток.

По словам исследователей, обнаружение особого типа клеток с помощью анализов поможет выявлять рак яичников на ранних стадиях. Ученые добавили, что препараты, повышающие уровень АМФ-киназы, уже существуют. Их использование может предотвратить или обратить вспять опасные изменения в соединительной ткани маточных труб.

Ранее было найдено новое «слабое место» рака поджелудочной.