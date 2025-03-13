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Ученых удивило аномальное поведение колибри в Андах

Ornithology: колибри начали жить в колониях в Андах

Исследователи из Университета Боуллинг Грин сделали выяснили, что в суровых условиях Андского хребта колибри вида Chimborazo Hillstar начали жить в колониях, что противоречит их привычному территориальному поведению. Работа опубликована в журнале Ornithology.

Обычно колибри ведут себя агрессивно и яростно защищают свои гнездовые территории. Однако орнитолог Густаво Каньяс-Валье обнаружил, что в его родном Эквадоре эти птицы не только мирно сосуществуют, но и гнездятся вместе.

«Я не мог в это поверить», — признался Каньяс-Валье. — «Колибри обычно дерутся за территорию, а здесь они спокойно живут вместе. Это поразительно».

Когда Каньяс-Валье сообщил об этом своему научному руководителю Хуану Бузату, специалисту по эволюционной биологии, тот был настроен скептически.

«Колибри — это не пингвины, которые живут большими группами. Эти птицы обитают в высокогорьях Анд, на высоте более трех тысяч метров, в очень суровых условиях», — отметил Бузат.

Чтобы проверить, действительно ли нехватка мест для гнездования заставляет колибри объединяться, исследователи изучили ландшафт национального парка в Эквадоре. Оказалось, что потенциальные места для одиночного гнездования — например, в канавах или дренажных сооружениях — есть, но они использовались нечасто. Более 80% активных гнезд находились в колониях, что стало первым задокументированным случаем колониального поведения среди колибри.

«Если бы проблема была в нехватке мест, то все доступные участки были бы заняты», — объяснил Каньяс-Валье. — «Однако этого не произошло, и многие потенциальные места для гнезд оставались свободными».

Ученые предположили, что социальное поведение могло развиться по другим причинам. Жизнь в колонии может повышать шансы на успех в размножении и облегчать доступ к пище и партнерам.

«В эволюционной биологии успех в размножении — это основа адаптации. Если птицы объединились в колонии, значит, это приносит им выгоду», — пояснил Бузат.

Каньяс-Валье также заметил, что при вылете из колонии около 80% птиц направлялись в одном и том же направлении, что может свидетельствовать об обмене информацией между особями — о пище или партнерах.

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