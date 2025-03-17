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В Китае создали первый керамический аэрогель для экстремальных условий

AdvSci: разработан сверхлегкий теплоизолятор, выдерживающий до 1300°C
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Liu Cui

Ученые из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук разработали новый тип керамического аэрогеля SiC@SiO2, который обладает высокой анизотропной теплопроводностью и исключительной термической стабильностью. Материал может найти применение в аэрокосмической промышленности, энергетике и других областях, где требуется надежная теплоизоляция. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Разработка вдохновлена такими природными структурами, как сосудистая система древесины или слоистая архитектура коконов шелкопряда. Эти естественные конструкции эффективно управляют теплом за счет внутренней организации.

Для изготовления аэрогеля исследователи применили комбинацию методов электропрядения и сублимационной сушки.

Сначала были синтезированы термостабильные нановолокна карбида кремния (SiC), которые обладают высокой химической стабильностью. Затем на их поверхность нанесли аморфную оболочку из диоксида кремния (SiO₂). Это покрытие действует как фононный барьер, обеспечивая как внутрислойное выравнивание, так и межслойную укладку, что придает материалу высокую ориентацию и упорядоченность.

По словам специалистов, аэрогель сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур — от -196°C до 1300°C, что делает его идеальным для условий космоса и других экстремальных сред.

Ранее ученые создали аэрогель, охлаждающий поверхности за счет свечения.

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