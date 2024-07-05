Ученые создали желатиновый аэрогель, охлаждающий поверхности за счет свечения

Китайские ученые из Сычуаньского университета разработали аэрогель из желатина и ДНК, обеспечивающий исключительное радиационное охлаждение поверхностей. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Аэрогели —это класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Они обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют необычайные легкость, прочность, прозрачность и другие свойства.

Команда превратила растительную биомассу в фотолюминесцентный и аэрогель. Он представляет собой упорядоченную слоистую структуру и обладает коэффициентом отражения видимого света 104% за счет флуоресценции и фосфоресценции.

Конструкция способна охлаждать окружающую среду на 16 ºC при высоком солнечном излучении.

Кроме того, авторы заявили, что получившийся аэрогель легко ремонтировать, также его можно повторно перерабатывать, и он биологически разлагается без ущерба для окружающей среды.

Ранее ученые назвали самый эффективный способ охлаждения городов с помощью крыш зданий.