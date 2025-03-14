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Лекарства от давления могут вызвать депрессию, считает психиатр

Психиатр Яхъяева: препараты от высокого давления могут спровоцировать депрессию
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Медикаментозная или лекарственно-индуцированная депрессия возникает как побочный эффект на фоне приема таких лекарств, как антигипертензивные (от высокого давления) и других сердечных препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева.

«Некоторые препараты могут косвенно стать причиной депрессивных состояний, спровоцировав усталость, сонливость, снижение аппетита или другие симптомы. Они могут привести к разочарованию, подавленному состоянию или даже депрессивному эпизоду. Однако часто бывает трудно определить, действительно ли именно лекарство стало причиной развития депрессии у конкретного человека. Так, депрессогенным эффектом обладают некоторые антигипертензивные препараты, которые используют при лечении гипертонии», — объяснила доктор.

Также, по словам врача, есть информация о том, что длительный прием высоких дозировок кортикоидов, которые обладают противовоспалительным, противоаллергическим и иммунодепрессивным действием, тоже может спровоцировать депрессивные симптомы

«Депрессия редко является абсолютным противопоказанием к применению лекарственных средств. Но врачу важно оценивать целый ряд факторов в каждом конкретном случае, чтобы принять наилучшее решение о назначении препаратов. Среди них — потенциальная польза лекарства, наличие альтернативных лекарств для лечения, история депрессии пациента и тяжесть предыдущих депрессивных эпизодов при наличии, а также возможность контроля за состоянием пациента на предмет развития депрессии», — заключила специалист.

Ранее врач рассказал, когда упражнения для глаз могут ухудшить зрение.

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