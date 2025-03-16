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Ученые назвали один из лучших признаков низкого интеллекта

Intelligence: иррациональность оказалась точным индикатором низкого интеллекта
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Британские ученые из Эдинбургского университета нашли тесную связь между рациональным мышлением и общим интеллектом. Раньше считалось, что способность делать логические умозаключения не учитывается стандартными тестами на IQ. Исследование опубликовано в научном журнале Intelligence.

Некоторые эксперты предполагали, что рациональность — это уникальный навык, который не измеряется традиционными тестами на интеллект.

Для изучения вопроса команда проанализировала данные 1570 подростков-близнецов из Брисбена. Близнецы предоставили уникальную возможность изучить влияние генетики и окружающей среды на интеллект и рациональность.

Участники прошли тесты на общие когнитивные способности (например, словарный запас, числовое мышление, выявление закономерностей) и тест на когнитивное размышление, который оценивал их способность противостоять интуитивным, но неверным ответам.

Результаты показали, что иррациональность, то есть склонность к нелогичным решениям, оказалась одним из лучших индикаторов низкого интеллекта. Иррациональные решения часто возникают из-за неспособности применить простую логику, даже при наличии всей необходимой информации.

Кроме того, рациональность, как и интеллект, сильно зависит от генетических факторов. Этот параметр не является отдельной способностью, а отражает общие когнитивные навыки, которые измеряются тестами на IQ.

Исследование подчеркнуло, что рациональное мышление — не просто отдельный навык, а важная часть общего интеллекта, которая помогает нам избегать ошибок и принимать более обоснованные решения.

Ранее ученые выяснили, что спорт повышает IQ детей на несколько пунктов.

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