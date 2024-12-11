Спорт повышает IQ детей на несколько пунктов, выяснили ученые

Ученые из ведущих университетов Испании установили, что комплексы физических упражнений повышают IQ детей и подростков в среднем на четыре балла. Примерно такой же результат дает дополнительный год обучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

Ученые давно отмечают, что физическая активность положительно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье, а также способствует улучшению когнитивных способностей.

Новое исследование, охватившее 14 ранее опубликованных работ, подтвердило этот факт. В ходе мета-анализа ученые учитывали данные 3203 детей и подростков в возрасте от пяти до 14 лет. Эксперты изучали влияние физической активности на различные аспекты интеллекта, включая общий IQ, а также подвижный интеллект (способность решать новые задачи) и кристаллизованный интеллект (накопленные знания и опыт).

Результаты показали, что независимо от возраста, начальной физической формы и исходного уровня интеллекта участников, регулярные физические упражнения оказали положительное влияние на их когнитивные способности. В среднем, IQ детей и подростков, занимающихся спортом, повышался на четыре балла — примерно на столько же, сколько дает дополнительный год обучения.

Ранее ученые выяснили, что спорт защищает от болезни Альцгеймера при «плохой» генетике.