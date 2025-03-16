Названа скрытая ошибка, которая повышает риск рака легких

Избыток сахара и жиров в рационе приводит к накоплению в организме углевода гликогена, который «подпитывает» опухолевые клетки при раке легких. К таким выводам пришли ученые из Университета Флориды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

«Рак легких традиционно не рассматривался как заболевание, связанное с питанием», — рассказал ведущий исследователь Рамон Сан, директор Центра передовых пространственных исследований биомолекул Университета Флориды.

Чтобы опровергнуть это заблуждение, ученые провели серию экспериментов на клеточных линиях. За основу был взят механизм развития болезни Лафора, которая вызывает нарушение развития нейронов коры головного мозга и представляет собой сбои в метаболизме гликогена. Это полисахарид, который выполняет роль депо глюкозы в организме. Ученые объяснили, что гликоген накапливается в больших количествах при различных видах рака.

С помощью лабораторных и компьютерных моделей исследователи определили, что при раке легких гликоген действует как онкогенный метаболит. Ученые установили, что чем больше гликогена в раковых клетках — тем быстрее разрастается опухоль.

Дополнительные исследования на мышах подтвердили полученные результаты. Когда животных кормили жирной и сладкой пищей, которая способствовала накоплению гликогена в крови, опухоли в их легких росли. Когда уровень гликогена снижался, прогрессирование рака, напротив, замедлялось.

Ученые объяснили, что избыток гликогена может накапливаться в организме и питать раковые опухоли легких, предоставляя им «строительные блоки» для роста.

Исследователи добавили, что сейчас существует три препарата для воздействия на уровень гликогена. Все они были разработаны в ходе изучения болезни Лафора, однако могут использоваться как дополнительный инструмент в борьбе с раком легких. Отмечается, что формирование правильных пищевых привычек является основой для профилактики этого заболевания.

«Приоритетное внимание к рациону, богатому питательными веществами, поддержание активного образа жизни и минимизация потребления алкоголя — это основополагающие стратегии для долгосрочного здоровья», — заключили ученые.

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