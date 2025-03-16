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Ученые выяснили, чем грозит избыток жирной пищи во время беременности

Liver International: избыток жиров во время беременности повреждает печень плода
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Depositphotos

Ученые из Университета Оклахомы установили, что злоупотребление жирной и сладкой пищей во время беременности может вызвать у плода стресс печени, который сохраняется после рождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Liver International.

Используя японских макак в качестве испытуемых, ученые оценили влияние материнского рациона западного типа (с избытком жиров и сахара) на гомеостаз желчных кислот и маркеры фиброза печени у плода в третьем триместре и у трехлетних детенышей.

У потомства, участвовавшего в исследовании, были обнаружены признаки повреждения печени к подростковому возрасту, включая повышенный уровень коллагена, связанного с фиброзом (образованием рубцовой ткани), а также активированные клетки печени, участвующие в процессе фиброза. Кроме того, высокожировая диета матери способствовала изменениям в активности генов, связанных с обработкой желчных кислот, и эти изменения сохранялись даже после отлучения от матери.

Желчные кислоты играют важную роль в пищеварении, однако в избытке они становятся токсичными и вызывают клеточный стресс. Ученые объяснили, что у организма матери есть способность выводить избыток желчных кислот, но у плода эта функция отсутствует, что может привести к накоплению токсичных веществ в печени плода, создавая предпосылки для будущих заболеваний.

Раннее воздействие избытка желчных кислот в утробе матери также может быть одним из факторов, способствующих развитию стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией печени (MASLD).

Ученые также выяснили, что у потомства матерей, придерживавшихся высокожировой диеты, было больше клеток желчных протоков, что указывает на попытки печени компенсировать нанесенный ущерб.

Ранее был назван тип жира, увеличивающий продолжительность жизни.

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