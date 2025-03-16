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Названы шесть способов снизить кровяное давление

EatingWell: снизить кровяное давление помогут шесть привычек
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ограничение алкоголя и соли в рационе, своевременный прием лекарств, здоровый сон, управление стрессом и качественный сон выступают основными факторами защиты от гипертонии. Об этом изданию EatingWell рассказала кардиолог Мэри Бранч из Мемориального госпиталя Моисея Х. Коуна (США).

Одним из главных факторов, влияющих на здоровье сердца, является ограничение употребления алкоголя. Для женщин безопасной нормой считается не более одной порции спиртного в день, а для мужчин — не более двух. Доктор Бранч отметила, что даже небольшие дозы алкоголя могут негативно влиять на действие лекарств и увеличивать нагрузку на сердце, способствуя росту давления.

Также важно не забывать о своевременном приеме лекарств. Некоторые препараты, регулирующие артериальное давление, лучше принимать именно перед сном, а регулярность их использования играет ключевую роль в поддержании стабильного состояния.

Еще одной полезной привычкой, по мнению кардиолога, является управление стрессом. Для достижения этого эффекта могут подойти методы релаксации, такие как йога, легкая растяжка или ведение дневника, а также создание спокойной атмосферы в спальне. Прохлада, темнота и удобство способствуют полноценному отдыху, недостаток которого может привести к постоянному повышению артериального давления.

Для нормальной работы сердечно-сосудистой системы также избегать продуктов с высоким содержанием натрия перед сном. Чипсы, крендели и другие соленые закуски способствуют задержке жидкости в организме, что может привести к увеличению объема циркулирующей крови и «перегрузке» сосудов.

Ранее врач рассказал, что лекарства от давления могут вызвать депрессию.

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