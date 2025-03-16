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Саудовские ученые вырастили ценную пряность за 10 дней

SPA: особая система освещения помогла вырастить шафран за 10 дней
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Shutterstock/lanaid12

Группа исследователей из Саудовской Аравии разработала инновационный метод выращивания шафрана, который сокращает период цветения до 10 дней вместо трех недель. Об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA).

Новый подход включает использование вертикальных сельскохозяйственных систем и технологий климат-контроля. Они значительно ускоряют процесс выращивания по сравнению с традиционными методами, которые обычно требуют от четырех до шести недель (три из которых занимает цветение).

Новый метод также обладает экологическими и экономическими преимуществами, такими как сокращение выбросов углекислого газа, эффективное использование воды и энергии, а также повышение урожайности на ограниченной площади.

Шафран — одна из самых дорогих сельскохозяйственных культур в мире. Согласно данным, его мировая рыночная стоимость составляет 372,9 млн долларов США, и ожидается, что к 2030 году она вырастет до 756 млн долларов. Подобные системы контролируемого земледелия уже активно применяются для повышения урожайности других культур и качества продукции.

Ранее ученые выяснили, что табак может спасать жизни на Земле и в космосе.

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