Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Табак может спасать жизни на Земле и в космосе, выяснили ученые

The Conversation: генномодифицированный табак производит сырье для лекарств
close
Global Look Press

Британские ученые из Вестминстерского университета предложили использовать генетически модифицированный табак для создания лекарств, что может оказаться прорывом в здравоохранении для развивающихся стран. Статья опубликована на портале The Conversation.

Табак использовался коренными народами Америки на протяжении веков как средство от головных болей, простуды, язв и расстройств желудка. В Европе XVI века его считали панацеей, прописывая практически от всех болезней. Однако уже в XVIII веке стали очевидны его вредные свойства, и медицинское применение табака сошло на нет.

Сегодня табак может стать основой для производства сложных фармацевтических препаратов, таких как вакцины, инсулин и иммунотерапия. Благодаря рекомбинантной технологии генной инженерии, табак можно модифицировать для производства белков, необходимых для создания лекарств. Это значительно дешевле, чем традиционные методы, требующие дорогостоящих биореакторов.

По словам исследователей, в 2012 году канадская компания Medicago продемонстрировала потенциал табака, создав более 10 млн доз вакцины от гриппа всего за месяц. Табак также используется для производства иммунотерапии против ВИЧ, вируса Эбола и даже рака. Один из таких препаратов уже получил статус экстренного использования в США во время вспышки Эболы в 2014 году.

Ученые добавили, что табак также может сыграть важную роль в освоении космоса. Семена растения занимают минимум места и могут использоваться на Марсе и других планетах.

Помимо лекарств, табак может быть использован для производства дорогих специй, таких как шафран, или ароматизаторов, что делает его универсальной культурой для сельского хозяйства, считают авторы статьи.

Ранее ученые модифицировали табак для производства компонентов молочных смесей для младенцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами