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Ученые показали самую детальную карту Антарктиды без ледяного покрова

SciData: максимальная толщина льда в Антарктиде достигла 4757 метров
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Scientific Data (2025)

Международная группа исследователей под руководством Британской антарктической службы (BAS) представила самую подробную на сегодня карту подледного ландшафта Антарктиды. Проект Bedmap3 объединил более шести десятилетий данных, полученных с помощью спутников, самолетов, кораблей и даже собачьих упряжек. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Data (SciData).

Bedmap3 позволяет «увидеть» Антарктиду без ее ледяного покрова, объем которого составляет 27 млн кубических километров. На карте отмечены горные хребты, каньоны и другие особенности рельефа, скрытые подо льдом.

Ранее считалось, что самый толстый слой льда находится в бассейне Астролябии на Земле Адели. Однако новые данные указывают на безымянный каньон на Земле Уилкса, где толщина льда достигает 4757 метров. Это в 5,74 раза больше высоты (828) башни Бурдж-Халифа в Дубае — высочайшего здания на Земле.

Карта Bedmap3 станет ключевым инструментом для изучения того, как Антарктида реагирует на изменение климата.

Новые данные показывают, что большая часть льда покоится на скальном основании ниже уровня моря, что делает его более уязвимым к таянию из-за теплой океанской воды.

«Это фундаментальная информация, которая лежит в основе компьютерных моделей, используемых для прогнозирования движения льда по мере повышения температуры», — объяснил доктор Хэмиш Притчард, ведущий автор исследования.

Ранее ученые нашли беспрецедентные изменение в морских льдах Антарктиды.

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