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Ученые нашли беспрецедентные изменения в морских льдах Антарктиды

CEE: недавние перемены в шельфовых льдах Антарктиды были невозможны в XX веке
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Пресс-служба Альфа-Банка

Международная группа ученых из США и Австралии выяснили, что недавние резкие изменения в морском ледяном покрове Антарктиды не имеют аналогов за последние 120 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Спутниковые наблюдения за морским льдом Антарктиды ведутся только с 1970-х годов, что ограничивает понимание долгосрочных климатических сдвигов. Чтобы восполнить этот пробел, команда использовала передовые статистические методы для реконструкции данных о морском льде за период с 1905 по 2020 год.

В основе исследования лежали данные о температуре и давлении, собранные с 30 метеостанций по всему Южному полушарию.

Используя байесовский подход, ученые смогли не только восстановить исторические данные, но и оценить вероятность экстремальных событий. Анализ показал, что вероятность трех рекордно низких значений площади морского льда за последние шесть лет, наблюдаемых в XXI веке, составляет менее 0,1%. Это означает, что такие события практически невозможны в контексте климатических условий XX века.

Соавтор исследования, доктор Уилл Хоббс из Университета Тасмании, подчеркнул, что «структурные изменения» указывают на то, что экстремальная изменчивость морского льда может стать новой нормой.

«Недавнее странное поведение морского льда, включая резкие колебания и рекордно низкие значения, крайне маловероятно в контексте XX века. Это свидетельствует о переходе к новому физическому режиму», — отметили исследователи.

Ранее стало известно, что таяние льдов Антарктики может вызвать крупные извержения вулканов.

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