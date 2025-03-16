Ученые раскрыли секрет выживания растений при крупнейшем вымирании в истории Земли

Международная группа ученых из Китая и США узнала, как растения могли пережить массовое вымирание в конце пермского периода благодаря убежищам в отдельных регионах. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Вымирание в конце пермского периода стало самым масштабным в истории Земли, уничтожив около 80% всех видов.

Основной причиной катастрофы считаются извержения Сибирских траппов (обширного вулканического региона на территории современной Сибири), которые привели к резкому увеличению уровня углекислого газа в атмосфере (до 2500 частей на миллион) и глобальному потеплению. Это вызвало закисление океанов и коллапс морских экосистем, но ситуация на суше оставалась менее изученной.

Ученые изучили слои горных пород в Синьцзяне на северо-восток Китая, где сохранились окаменелости растений, датируемые концом пермского и началом триасового периодов.

Анализ ископаемых спор и пыльцы показал, что в этом регионе не произошло массового вымирания растений. Вместо этого наблюдалась медленная смена видов, что указывает на устойчивость экосистемы.

Растения обладают рядом адаптаций, которые помогли им пережить катастрофу. Подземные структуры, такие как корни и стебли, могли сохраняться сотни лет, а семена — долгое время оставаться жизнеспособными. Кроме того, регион Синьцзяна в пермский период находился в высоких широтах, где климат был более влажным и умеренным, что создавало благоприятные условия для выживания.

Изучение пермского вымирания особенно актуально в контексте современного изменения климата. Хотя уровень углекислого газа в атмосфере сегодня значительно ниже, чем 250 млн лет назад, антропогенные выбросы парниковых газов могут привести к аналогичным последствиям, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как амфибии пережили великое пермское вымирание.