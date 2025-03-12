Астрономы открыли четыре мини-планеты у ближайшего соседа Солнца

TAJL: вокруг второй по близости к Земле звезды вращаются четыре экзопланеты

Американские астрофизики из Чикагского университета обнаружили четыре маленькие экзопланеты рядом со звездой Барнарда — ближайшей к Солнцу одиночной звездной системой. Результаты исследования опубликованы в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Звезда Барнарда расположена всего в шести световых годах от Земли. Ближе нее находится только трехзвездная Альфа Центавра.

Звезда Барнарда относится к классу красных карликов (тип М), которые составляют большинство звезд во Вселенной. Ученые давно изучают эту систему в надежде найти планеты, но до недавнего времени доказательства их существования оставались неубедительными.

В новом исследовании команда использовала два высокоточных инструмента: MAROON-X на телескопе Gemini на Гавайях и ESPRESSO на Очень Большом Телескопе в Чили. Эти приборы измеряют колебания звезды, вызванные гравитационным влиянием планет.

В ходе 112 ночей наблюдений специалисты подтвердили, что вокруг звезды Барнарда вращаются четыре мира, масса каждого из которых составляет всего 20-30% массы Земли. Планеты расположены очень близко к светилу и совершают полный оборот вокруг него за считанные дни.

По словам ученых, открытые планеты находятся вне обитаемой зоны звезды, поэтому они почти наверняка непригодны для жизни. Однако обнаружение таких небольших планет открывает новые горизонты для изучения разнообразия планетных систем.

Ранее астрономы нашли экозопланету рядом со звездой Барнарда.