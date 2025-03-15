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Маск хочет сделать полет на Марс доступным для всех желающих

Маск: мы хотим сделать так, чтобы каждый мог отправиться на Марс, если захочет
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NASA/JPL-Caltech/AP

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что хочет сделать доступным полет на Марс для любого желающего.

«Мы хотим сделать так, чтобы каждый мог отправиться на Марс, если захочет», — написал он.

15 марта Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Он отмечал, что корабли Starship могут полететь на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok в ноябре 2026 года. Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, и в следующий раз такая возможность появится лишь в ноябре следующего года, объяснил предприниматель.

В начале февраля сообщалось, что Маск поддержал отправку экспедиции на Марс для исследования «квадратной структуры», обнаруженной на снимках NASA. Некоторые считают эту структуру «естественной», но конспирологи видят в ней доказательство существования инопланетной цивилизации.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.

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