Эмбрионы отдают предпочтение рисункам, похожим на лицо, выяснили ученые

Международная группа исследователей обнаружила, что на поздних сроках беременности человеческие эмбрионы проявляют особый интерес к световым конфигурациям, напоминающим лицо. Более того, они гораздо сильнее реагируют на непрерывный свет, нежели на мигающий. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DS).

С первых дней жизни младенцы проявляют интерес к лицам и объектам, которые похожи на них. Это помогает им установить связь с родителями и развить социальные навыки. Предпочтение лиц другим объектам является основой для раннего эмоционального и когнитивного развития ребенка. Ученые решили выяснить, возникает ли это предпочтение еще до рождения. Для этого они провели серию экспериментов с участием 60 здоровых беременных женщин на разных сроках беременности: 26, 31 и 37 недель.

Во время исследования ученые проецировали через стенку матки световые конфигурации в форме трех красных точек: в виде лица — две точки на одном уровне и одна ниже (по аналогии с глазами и ртом), а также в перевернутом виде — две точки на одном уровне и одна выше. Движения глаз и головы эмбриона фиксировались с помощью ультразвукового исследования. Также тестировалась реакция на непрерывный и мигающий свет.

Результаты показали, что эмбрионы чаще поворачивали голову и глаза в сторону световой конфигурации, напоминающей лицо, чем в сторону перевернутой формы. Реакция на непрерывный свет была сильнее, чем на мигающий. Наибольшая чувствительность к таким стимулам наблюдалась у эмбрионов на 37-й неделе беременности, затем на 31-й и 26-й.

Полученные результаты подтверждают, что предпочтение младенцев закладываются еще в утробе матери. Это открытие может углубить понимание раннего развития мозга и помочь в изучении таких состояний, как расстройства аутистического спектра, которые часто связаны с нарушениями восприятия лиц. Ученые отмечают, что исследование проводилось на относительно небольшой выборке, поэтому для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования на более крупных группах испытуемых.

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