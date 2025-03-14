Европейский космический аппарат сделал редкие снимки спутника Марса во время путешествия к астероиду

Европейский космический аппарат HERA сделал редкие снимки загадочного спутника Марса — Деймоса — во время пролета мимо Красной планеты на пути к астероиду в поясе между Марсом и Юпитером. Об этом сообщает European Space Agency (ESA).

Миссия HERA направлена на изучение последствий столкновения аппарата NASA с астероидом в 2022 году — первого в истории испытания планетарной защиты Земли. Ожидается, что HERA достигнет астероида Диморфос, расположенного в 11 миллионах километров от Земли, только в конце 2026 года.

В среду HERA использовала гравитацию Марса для изменения траектории полета и экономии топлива. Во время этого маневра аппарат находился на расстоянии всего 5600 километров от поверхности планеты, двигаясь со скоростью 33 480 км/ч.

За час аппарат сделал около 600 снимков, включая изображения Деймоса — меньшего и менее изученного из двух спутников Марса. Диаметр Деймоса составляет всего 12,5 километра.

Происхождение Деймоса остается загадкой для ученых. Существует две основные гипотезы: либо Деймос и его «брат» Фобос были когда-то астероидами, захваченными гравитацией Марса, либо они могли образоваться в результате массивного столкновения с поверхностью планеты.

Новые снимки, по словам Марселя Попеску из Астрономического института Румынской академии, помогут разгадать эту тайну, добавив «еще одну часть пазла». Камеры HyperScout и инфракрасные приборы HERA позволят изучить состав поверхности Деймоса и получить новые данные о его происхождении.

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