Врач рассказал, когда упражнения для глаз могут ухудшить зрение

Гимнастика противопоказана пациентам с глаукомой или подозрением на этот диагноз, а также при воспалительных заболеваниях, например конъюнктивите, рассказал «Газете.Ru» главный офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев.

«Выполнять упражнения без предварительной консультации с врачом не рекомендуется и при наследственной предрасположенности к патологии, если ранее глаукомой страдал кто-то из близких родственников. Гимнастика зачастую предполагает смену фокуса зрения и фокусировку на близком расстоянии. Это может повышать внутриглазное давление и ускорять развитие заболевания. Противопоказанием к гимнастике для глаз также являются различные воспалительные заболевания. Например, конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза или блефарит — воспаление реснитчатого края век», — объяснил Агеев.

По его словам, глазная гимнастика не влияет на качество зрения. То же самое касается пресбиопии или возрастной дальнозоркости, которая сегодня у многих развивается уже после 40 лет. Снижение зрения в этом возрасте связано не с мышечным спазмом, а с изменениями в тканях хрусталика. Исправить эту проблему гимнастикой нельзя.

«Единственная задача гимнастики — снять перенапряжение с глазных мышц, которое возникает при длительной фокусировке на близком расстоянии. Это может быть работа за компьютером, чтение больших объемов текста и рукоделие. В принципе добиться того же эффекта можно вообще без упражнений. Достаточно просто на 5–10 минут сменить режим деятельности. Отвлечься от работы, встать из-за компьютера или отложить книгу, походить, посмотреть в окно, выпить кофе. При желании дополнительно можно сделать несколько упражнений: поморгать, отводить глаза в разные стороны. Главное — не усердствовать слишком сильно. Не нужно «выписывать» глазами китайские иероглифы или жмуриться со всей силы. Это не только не поможет расслабиться, но и может вызвать перегрузку всех глазодвигательных мышц», — рассказал врач.

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