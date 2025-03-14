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Как сон может помочь отсрочить старость, рассказал врач

Врач Исаев: нерегулярный, короткий сон может ускорять старение

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Нарушение сна влияет на все ключевые признаки старения. Короткий и нерегулярный сон даже у молодых здоровых людей может быть связан с ускоренным старением, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Пироговского университета Руслан Исаев.

Сон играет существенную роль в функционировании головного мозга и участвует в консолидации памяти, при этом нарушения сна распространены при патологическом старении и когнитивных расстройствах.

«Существует понятие «оптимальный сон», который подразумевает отход ко сну до полуночи, пробуждение до 8:00, длительность ночного сна 7–9 часов, быстрое засыпание и спокойный сон без частых пробуждений. Организацию «оптимального сна» можно рассматривать в качестве геропротективной стратегии, то есть замедляющей старение. Нормы сна и привычки, связанные со сном, могут существенно отличаться у разных людей. Тем не менее в среднем человеку требуется около 7–8 часов сна в сутки, чтобы оставаться здоровым», — отметил врач.

Чтобы наладить качественный сон, привыкайте ложиться пораньше. Гормон сна вырабатывается с полуночи до четырех утра. В это время важен крепкий и глубокий сон.

«Устраните все источники освещения. Если свет попадает на сетчатку глаза, то синтез мелатонина прекращается. Уже после семи вечера нужно готовить организм ко сну. Поэтому лучше выключить или приглушить яркое верхнее освещение. Если вечером надо работать, то лучше использовать направленный свет и ни в коем случае не устраивать «белый день» по всей квартире. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, сформируйте свой ритуал отхода ко сну. Также за 2–3 часа до сна старайтесь ограничить интенсивную физическую и эмоциональную нагрузку», — заключил доктор.

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