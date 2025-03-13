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Назван способ улучшить потенцию при раке простаты без лекарств

JAMA: регулярные тренировки улучшают потенцию при раке простаты
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And-One/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) подтвердили, что потенция у пациентов с раком простаты может значительно улучшиться при регулярных физических нагрузках. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Сексуальная дисфункция является частым побочным эффектом лечения рака предстательной железы и серьезной проблемой для пациентов. По словам ученых, большинству пациентов с такими патологиями не предлагают эффективных стратегий лечения. Чтобы выяснить, можно ли восстановить потенцию без лекарств, исследователи сосредоточились на оценке эффективности физических упражнений — традиционного способа улучшения состояния здоровья.

В эксперименте приняли участие 112 пациентов с раком простаты, средний возраст которых составил 66 лет. В течение полугода испытуемые выполняли программу, состоящую из аэробных и силовых упражнений. Аэробная часть включала от 20 до 30 минут кардиотренировок умеренной или высокой интенсивности. Силовая тренировка состояла из шести-восьми упражнений по шесть-двенадцать повторений.

Результаты показали, что краткосрочное изменение образа жизни не привело к каким-либо улучшениям. Однако у участников, которые долго и регулярно занимались физическими упражнениями, эректильная функция существенно восстановилась.

Помимо улучшения сексуальной функции, физические упражнения также привели к значительному увеличению мышечной силы и снижению процента жира. Такие изменения снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, выступающих факторами риска импотенции.

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