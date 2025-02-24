Названы важнейшие продукты для мужского здоровья

Важнейшее значение для мужского здоровья и репродуктивной системы имеют нежирное мясо, кислоты Омега-3, фрукты, овощи и сложные углеводы. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова».

По словам специалиста, забота о собственном здоровье — слабое место сильного пола. Чтобы сохранить хорошее самочувствие и укрепить организм, необходимо правильное питание, учитывающее особенности мужского метаболизма.

Асланова отметила, что присутствие мяса с невысоким содержанием жира обязательно в рационе мужчин, так как оно является источником сбалансированного белка и незаменимых аминокислот, а также содержит холестерин. Это жироподобное вещество, которое принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту — лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы.

Также необходимо потреблять продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3: растительные масла (рапсовое, оливковое, соевое, льняное), рыбий жир, рыбу, морепродукты, орехи. Кроме того, в рационе питания мужчин должны присутствовать овощи и фрукты — источники пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов.

Эксперт добавила, что мужчинам не стоит забывать о сложных углеводах. Ими богаты крупы и бобовые. Дополнительно рекомендуется включить в диету мясо птицы и цельнозерновые хлебобулочные изделия.

«От жирных сортов мяса, подвергнутых копчению, продуктов с высоким содержанием соли, трансжиров, простых углеводов, напротив, стоит отказаться. Также не рекомендуется пить пиво, которое содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов, вызывающие нарушения потенции и ожирение по женскому типу», — заключила специалист.

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