Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Названо обследование сердца, которое нужно пройти в возрасте 70 лет

Daily Mail: в возрасте 70 лет обязателен скрининг на фибрилляцию предсердий
close
Shutterstock

После 65 лет резко возрастает риск фибрилляции предсердий — опасного нарушения сердечного ритма, которое протекает бессимптомно. Об этом изданию Daily Mail рассказал Крис Пеппер, кардиальный электрофизиолог из британского медицинского центра Лидса.

Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия, — это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. Без лечения эта патология может привести к сердечной недостаточности, застою крови в предсердиях и образованию тромбов.

По словам доктора Пеппер, распознать мерцательную аритмию трудно, поскольку она часто протекает без симптомов. По этой причине всем людям старше 65 лет необходимо пройти электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).

Врач отметил, что попытаться выявить фибрилляцию предсердий можно и в домашних условиях с помощью умных часов и фитнес-трекеров, отслеживающих пульс. Однако окончательный диагноз должен быть поставлен врачом.

Ранее был назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами